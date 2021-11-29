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Депутат Рады Рабинович предрёк Украине уничтожение в ближайшие 10 лет

Мир

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о катастрофичных темпах убыли населения Украины и предрёк уничтожение страны в ближайшие 10 лет.

Депутат Рады Рабинович предрёк Украине уничтожение в ближайшие 10 лет

Парламентарий сослался на данные ООН о демографической ситуации на Украине. По информации организации, 30% украинцев не доживают до 65 лет.

"Ужас в том, что более половины этих людей можно было бы спасти и предотвратить смерти, но право на лечение на Украине уничтожили. Население Украины уменьшилось до 35 миллионов человек. Таким образом, мы уничтожим Украину в ближайшие десять лет", — цитирует Рабиновича РИА Новости.

По его словам, три миллиона украинцев уехали на заработки в Европу, и количество эмигрантов будет только увеличиваться.

За первые шесть месяцев 2021 года численность населения страны уменьшилась на 205 тысяч человек.

"Если такие темпы будут сохраняться, за десять лет Украины вообще не станет", — отметил Рабинович.

Он напомнил, что в этом году рождаемость в стране опустилась до исторического минимума.

Ранее аналитики ООН сообщили, что Украина лидирует по темпам сокращения населения среди стран мира. К 2050 году страна потеряет больше 35 миллионов человек, подсчитали специалисты.

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"Украина обречена на катастрофу"
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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