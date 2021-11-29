Главный инфекционист США: власти не будут вводить меры из-за штамма "омикрон"

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предположил, что власти не будут вводить ограничения на фоне распространения нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в эфире телеканала ABC.

Также эксперт отметил, что по-настоящему важно сейчас понять, есть ли у медиков в распоряжении инструменты, которые позволяют бороться с распространением COVID-19.

Ранее стало известно, что первого заразившегося новым штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Австрии. В сообщении Минздрава страны говорится, что случай заражения подтверждён в Тироле у человека, который прибыл из Южной Африки. Симптомов заболевания у заразившегося пока нет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.