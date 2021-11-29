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Поляков испугала возможность войны с Россией из-за Украины

Мир

Читатели польского издания Interia оценили заявление замглавы МИД Польши Марчина Пшидача о том, что страны Запада должны вместе противостоять "российской агрессии" в отношении Украины.

Поляков испугала возможность войны с Россией из-за Украины

Большинство пользователей считают, что такой план может обернуться против Польши, которую союзники бросят на растерзание России.

По словам комментатора с ником Dwed, Украина обостряет ситуацию, чтобы "стрясти с ЕС денег и получить другие "плюшки", которых бы ей не предоставил Запад в нормальных условиях.

Читатель Zlew отметил, что Россия может выстрелить ракетой по определённому спутнику, и "американской армии не будет". В условиях отсутствия спутниковой системы наведения войска НАТО не смогут воевать.

"С Украиной можно попрощаться. А нашим я бы советовал не высовываться", — цитирует Zlew.

Kicia посоветовал Польше "не размахивать шашкой перед носом медведя". Если Варшава поможет Киеву, то рискует остаться в одиночестве, поскольку крупные державы не будут посылать своих солдат "умирать за Украину". Kicia добавил, что польская партия власти пытается втянуть страну в войну.

Читатели Interia отметили, что США втянули Польшу в оккупацию Ирака и Афганистана, и призвали не допустить повторения ситуации, когда Варшава была орудием в "руке мирового жандарма". Если Польша ввяжется в конфликт на Украине, то столкнётся с куда более грозным противником и потерпит поражение независимо от того, кто победит в войне, подчеркнули комментаторы.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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