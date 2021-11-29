МИД РФ: консультации по визам США проходят сложно

В министерстве иностранных дел рассказали, что консультации по визам США проходят очень непросто, однако некоторого понимания всё-таки удаётся достичь. Они будут продолжены в декабре, сообщили в ведомстве.

С проблемами получения виз сталкиваются в настоящий момент российские спортсмены, чиновники и другие категории граждан, рассказал заместитель министра Евгений Иванов. Он назвал переговоры по этому вопросу плотными и вязкими.

Иванов выразил позицию министерства, сказав, что в посольстве США в Москве хватает сотрудников, чтобы обеспечить выдачу виз без каких-либо затруднений.

"Я знаю, что они достаточно непросто идут, там по каким-то вопросам удаётся достичь понимания, то есть они такие плотные, вязкие", — передаёт ТАСС его слова.

Он обозначил, что консультации продолжатся в декабре.

Ранее Pravda.Ru писала, что США тормозят процессы выдачи виз. Политолог Грег Вайнер, комментируя ситуацию, заявил, что "всё только начинается".

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