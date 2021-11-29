В Шотландии выявили шесть случаев заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон"

Министр юстиции Шотландии Хамза Юсаф рассказал о шести случаях заражения недавно появившимся штаммом коронавируса "омикрон".

По данным шотландских властей, четыре инфицированных человека проживают в Ланаркшире, остальные люди в Глазго. Министр подчеркнул, что больным оказывают необходимую поддержку, устанавливают лиц, которые контактировали с заражёнными вариантом "омикрон". Также Юсаф поддержал введение Великобританией процедуры ПЦР-тестов даже для привитых от COVID-19 людей, которые недавно приехали в страну.

"Мы оставляем за собой право пойти дальше, если это необходимо. Мы также принимаем расширенный красный список стран, определённых правительством Великобритании. Этот вопрос также будет постоянно пересматриваться", — заявил министр, слова которого приводят на официальном сайте правительства.

Также Юсаф призвал граждан как можно скорее вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

По данным на 29 ноября, в Великобритании зарегистрировали девять случаев инфицирования омикрон-штаммом. В России пока не обнаружили больных COVID-19 с такой мутацией, сообщили в Роспотребнадзоре.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.