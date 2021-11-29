Лукашенко назвал страны, которые планируют разрушить Евросоюз

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании в Минобороны предостерёг членов Европейского союза от попыток Америки, Великобритании и Польши уничтожить объединение.

Как подчеркнул президент Белоруссии, "польские мерзавчики" посетили Великобританию с целью договориться за несколько лет разрушить Евросоюз. По мнению Лукашенко, Варшаву координирует Вашингтон. Властям США не требуются равноправные партнёры, пояснил белорусский лидер.

"Я уверен, что не случайно вышла Великобритания из Евросоюза, ведь она ничего не нашла в этом. И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза, миллиарды долларов евро, — нам ЕС не нужен", — сказал Лукашенко, слова которого передаёт "БелТА".

Ранее министр иностранных дел Латвии Мария Голубева потребовала ужесточить санкции в отношении президента Белоруссии. Наказание за создание миграционного кризиса не будет "беззубым", европейские страны смогут договориться, подчеркнула глава МИД. Лукашенко в свою очередь заявлял, что сделает всё ради беженцев, кроме развязывания войны.

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