Лукашенко: Белоруссия - звено в цепи обострения военной обстановки в регионе

Ситуацию у границ Белоруссии нельзя рассматривать автономно, поскольку она является звеном в цепи попыток обострения военной обстановки в регионе, считает президент страны Александр Лукашенко.

"Автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи", — цитирует БелТА заявление белорусского лидера на совещании в центре стратегического управления Минобороны республики по вопросам военной безопасности.

Лукашенко напомнил об участившихся облётах натовских самолётов-разведчиков вокруг Калининградской области, о военных мероприятиях, которые проводятся в соседних с Белоруссией государствах.

"Если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе, значит, это не зря, за этим что-то стоит", — сказал президент.

Он подчеркнул, что Белоруссия готова ответить на агрессивные проявления.

"Если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми, — пожалуйста, с сегодняшнего дня… Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьём, у нас есть чем ответить", — заявил Лукашенко.

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