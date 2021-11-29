Во время митинга сторонники Саакашвили закидали силовиков бутылками

В Грузии правоохранители использовали перцовые баллончики, чтобы разогнать митингующих, которые организовали акцию протеста около суда. Там находится бывший президент страны Михаил Саакашвили.

Ситуация возле суда обострилась, когда несколько протестующих оказались на заборе и будке охраны. Сторонники Саакашвили показывали флаги и плакаты с его фотографиями. Силовики призвали людей спуститься, что вызвало недовольство толпы. В ходе конфликта с митингующими правоохранители неоднократно задействовали перцовые спреи.

По данным РИА Новости, таким образом протестующих получилось вытеснить с территории суда. Возмущённые демонстранты забросали силовиков бутылками. Некоторые последователи Саакашвили перегородили автомобильную дорогу на проспекте Агмашенебели, который находится рядом с судом.

В понедельник, 29 ноября, пройдёт заседание по делу Саакашвили. Его обвинили в разгоне оппозиционного мероприятия в 2007 году, а также в захвате телекомпании "Имеди". В Грузии уже проходило первое слушание, но экс-руководитель страны не присутствовал в суде. В этот раз Саакашвили собирается выступить перед гражданами. После судебного процесса обвиняемый вернётся в Горийский военный госпиталь.