Новое правительство Афганистана готово признать российский статус Крыма

Новые власти Афганистана готовы признать Крым российским. Об этом в интервью изданию "Октагон" сказал официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан Забихулла Муджахид.

По его словам, страна желает иметь хорошие отношения и всесторонние связи с Россией.

"Мы хотим, чтобы в регионе была стабильность, и не хотим, чтобы Россия воевала с какой-либо страной. По поводу Крыма я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится", — сказал Муджахид.

Крым стал частью России после проведения референдума среди жителей. Он прошел в марте 2014 года. Основное большинство проголосовали за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных государств это решение не признали.

Движение "Талибан" (запрещенная в РФ организация) захватило власть в Афганистане в сентябре 2021 года. Это случилось после того, как американские войска были выведены из страны.

Ранее Pravda.Ru писала, что лидер Афганистана впервые вышел в телеэфир и попросил международное сообщество о помощи.

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