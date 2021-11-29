Экс-полковник ВСУ поведал о "трусливом русском Ваньке" и доблести воинов Украины

Экс-командир разведподразделения 92-й бригады ВСУ Пётр Недзельский абсолютно уверен: украинская армия легко победит российскую "в случае чего".

Своими экспертными выкладками полковник запаса поделился в эфире YouTube-канала "Апостроф".

По его словам, если между Незалежной и Россией начнётся "полномасштабная война", то "трусливые русские ваньки" будут спасаться бегством от "украинских воинов".

Недзельский, дабы подтвердить свою уверенность, призвал на помощь историю, заявив, что "во время Второй мировой войны" на стороне Германии воевали более миллиона русских солдат, а другие "миллионами сдавались в плен".

"Это ли не доказательство трусости русской армии? — вопрошает полковник запаса ВСУ. — Россияне, вы же нация трусов. Российская империя — это деградировавшая нация людей, и потому солдаты там гнилые", — добавил бывший начальник украинской разведки.