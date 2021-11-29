ВОЗ призвала не закрывать границы стран из-за омикрон-штамма

Всемирная организация здравоохранения призвала страны держать свои границы открытыми, несмотря на опасения по поводу нового варианта COVID-19. Поводом стало возмущение "родины омикрона" — Южной Африки — которая осудила глобальные ограничения на поездки, назвав их "неоправданными”.

В воскресенье президент Сирил Рамафоса выступил с обращение, в котором заявил, что "на данном этапе в стране не будет введено никаких новых ограничений" и призвал другие страны последовать примеру ЮАР.

"Предотвращение закрытия границ предотвратит тяжелое бремя для жизней и средств к существованию. Если всё же ограничения будут вводиться, то они не должны быть излишне агрессивными или навязчивыми. Ковид-19 постоянно проверяет нас на прочность. Мы сможем справиться с вирусом только в том случае, если будем работать вместе над решениями”, — сказал доктор Матшидисо Моети, Региональный директор ВОЗ по Африке.

С критикой "закрытия границ и авиасообщения" рядом стран выступила Мексика. Однако и там решение не вводить ограничения на поездки в Южную Африку будет пересмотрено через неделю.

Напомним, что на данном этапе учёные пытаются выяснить патогенность нового штамма коронавируса, который отличается от остальных очень необычными симптомами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.