ВОЗ: пока нет данных о том, что штамм "омикрон" опаснее "дельты"

Пока отсутствуют данные, которые позволили бы заявить, что новый штамм коронавируса "омикрон" опаснее "дельты", вакцины остаются самым эффективным средством для защиты от COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Пока не ясно, является ли "омикрон" более трансмиссивным — например, легче передается от человека к человеку — по сравнению с другими вариантами, включая вариант "дельта", — цитирует РИА Новости заявление организации.

Также в организации отметили, что пока неизвестно, приводит ли новый вариант коронавируса в более тяжёлому протеканию заболевания, чем распространённый во всём мире "дельта".

Кроме того, отсутствуют данные о том, что при заражении штаммом "омикрон" наблюдаются другие симптомы, чем у заражённых вариантом "дельта".

Потребуется несколько недель, чтобы изучить влияние "омикрона" на организм человека, подчеркнули в ВОЗ.

На сегодняшний день вакцины являются самым эффективным средством против тяжелой болезни и смерти, вызванных коронавирусом, добавили в организации.

Ранее глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил, что новый штамм может сравниться по опасности с вирусом Эбола, а по заразности обогнать "дельту", которая пока доминирует среди мутаций.

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