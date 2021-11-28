The Sun: сотрудничество РФ и КНР грозит ужасающей опасностью для США

Научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс заявила, что сотрудничество России и Китая грозит Западу катастрофическими последствиями.

На фоне расширения военного сотрудничества РФ и КНР, которые обеспокоены действиями Запада, США рискуют потерять положение ведущей сверхдержавы на мировой арене, отметила Соукинс.

"Сотрудничество между Китаем и Россией — перспектива действительно ужасающая", — сказала эксперт в беседе с британским таблоидом The Sun.

Соукинс сообщила, что сближение РФ и Китая происходит на фоне учений армии США у российских границ.

Союз Москвы и Пекина может выйти на такой уровень, что они "захотят приструнить Америку по нескольким направлениям", подчеркнула научный сотрудник.

При этом Европе тоже может достаться, потому что европейские страны являются союзниками США, добавила собеседница издания.

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