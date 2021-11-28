Глава МВД Латвии призвала ужесточить санкции против Лукашенко

Глава МВД Латвии Мария Голубева призывает ввести более жесткие санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Одно из сообщений, которые мы видим в подконтрольных Кремлю и белорусских государственных СМИ, заключается в том, что санкции будут "беззубыми", и Европа не сможет прийти к соглашению по этому вопросу из опасения режима Лукашенко. Напротив, Европа едина и готова действовать сообща", — заявила Голубева, слова которой приводит argumenti.ru.

На границе Литвы, Латвии и Польши в последнее время часто задерживают нелегальных беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Ранее главы государств обвинили в создании миграционного кризиса белорусского лидера Александра Лукашенко.

Лукашенко в свою очередь заявлял, что белорусская сторона сделает всё, что пожелают мигранты. Лидер страны подчеркнул, что развязывать войну он не намерен, чтобы "пробить коридор через Польшу в Германию".

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