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Глава МВД Латвии призвала ужесточить санкции против Лукашенко

Мир

Глава МВД Латвии Мария Голубева призывает ввести более жесткие санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Глава МВД Латвии призвала ужесточить санкции против Лукашенко

"Одно из сообщений, которые мы видим в подконтрольных Кремлю и белорусских государственных СМИ, заключается в том, что санкции будут "беззубыми", и Европа не сможет прийти к соглашению по этому вопросу из опасения режима Лукашенко. Напротив, Европа едина и готова действовать сообща", — заявила Голубева, слова которой приводит argumenti.ru.

На границе Литвы, Латвии и Польши в последнее время часто задерживают нелегальных беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Ранее главы государств обвинили в создании миграционного кризиса белорусского лидера Александра Лукашенко.

Лукашенко в свою очередь заявлял, что белорусская сторона сделает всё, что пожелают мигранты. Лидер страны подчеркнул, что развязывать войну он не намерен, чтобы "пробить коридор через Польшу в Германию".

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Любовь Степушова
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