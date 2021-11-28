Ситуация с мигрантами - это большая боль, заявил Папа Франциск

Папа Франциск взволнован из-за ситуации с мигрантами, которые бегут из своих стран и ищут убежище в станах Евросоюза. Он выразил боль, что они гибнут на пограничных территориях.

"Подумаем над этим: скольким мигрантам и в эти дни угрожает огромная опасность, сколько их погибает у наших границ. Чувствую боль в связи с ситуацией, в которой находятся многие из них", — передаёт РИА Новости его слова.

Папа Франциск сделал акцент на том, что среди беженцев есть много женщин и детей. Есть те, которых продают в рабство и подвергают мучениям, или мигранты, которые пытались пересечь Средиземное море в поисках земли благополучия, но нашли могилу, сказал он.

"Большая боль, когда думаешь о них", — высказался Папа Франциск.

Он призвал, чтобы все, кто может оказать помощь беженцам, сделали свой вклад в разрешение миграционного кризиса. Прежде всего, это было адресовано представителям власти.

Ранее стало известно, что в Белоруссии в больницах Гродно находятся десять беженцев с польско-белорусской границы, из них семь человек — это дети.

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