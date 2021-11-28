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В Мексике раскритиковали закрытие границ из-за появления омикрон-варианта

Мир

Заместитель руководителя Минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель назвал бесполезной мерой закрытие границ по причине возникновения штамма COVID-19 "омикрон".

В Мексике раскритиковали закрытие границ из-за появления омикрон-варианта

Как подчеркнул политик, подобные ограничения только наносят ущерб мировой экономике, а также негативно влияют на благосостояние граждан. Вместе с этим замминистра отметил, что пока учёные не доказали способность "омикрона" игнорировать защиту прививок против коронавируса.

"Распространённая информация о рисках нового варианта непропорциональна существующим научным доказательствам", — подчеркнул Лопес-Гатель на своём Twitter-аккаунте.

По данным ТАСС, въезд из некоторых стран Африки запретили такие страны, как:

  • Индонезия,
  • Германия,
  • Иран,
  • Россия, 
  • другие.

В Израиле из-за угрозы омикрон-варианта полностью закрыли границы на две недели.

Ранее в Совете Федерации заявили, что новый штамм уже есть в России, его "привезли" туристы из Египта. Врач из ЮАР Анжелик Кутзе назвала следующие симптомы заражения коронавирусом с омикрон-мутацией:

  • сильная усталость,
  • разбитость,
  • учащённый пульс,
  • температура.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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