В Польше дали напутствие новому кабмину ФРГ по "Северному потоку-2"

Нынешние члены правительства Германии скоро уступят место новому составу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, как следующему кабинету министров следует действовать в отношении "Северного потока-2". По его мнению, нельзя допустить того, чтобы Россия продолжала использовала энергетику в качестве оружия.

"Сделать всё, чтобы "Северный поток-2" не стал инструментом в арсенале России, в том числе инструментом для манипуляции ценами на энергетику", — передаёт ТАСС слова Моравецкого.

Отмечается, что в новый состав правительства войдут "зелёные", которые критикуют проект магистрального газопровода. Однако в последнем соглашении вообще не идёт речь о "Северном потоке-2", прописано только условие, согласно которому все энергетические проекты должны быть оформлены в соответствии с европейскими законодательными нормами.

Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что исключение "Северного потока-2" из санкций США возможно, если все демократы займут одну позицию по данному вопросу. Он добавил, что администрация американского лидера Джо Байдена уже добивается через демократов в конгрессе, которые сейчас представляют большинство, прекращения санкций в отношении газопровода.

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