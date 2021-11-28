Новый штамм COVID-19 "добрался" до Австралии: два случая "омикрон"

По сообщению австралийских властей, на территории страны выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".

Согласно официальной информации, именно эту разновидность коронавируса установили у двоих пациентов. Это первые случаи заболеваемости "омикроном" в государстве, пишет РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о странах, в которых нашли заболевших новой "разновидностью" COVID-19. Так, о случаях сообщили:

Чехии — 1 случай,

Великобритания — 2 случая,

Италия — 1 случай.

Теперь список пополнила и Австралия.

Сегодня утром власти Израиля сообщили о закрытии границ на ближайшие две недели из-за нового штамма. Иностранцам запретили въезд в страну, а при "срочной необходимости", решение о том, впускать или не впускать на территорию государства, будет принимать специальная комиссия. Гражданам Израиля, возвращающимся из-за рубежа, предписано оставаться на карантине в течение трёх дней при наличии прививки и неделю тем, кто не прошёл вакцинацию.

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