Венгрия обвинила страны Запада в лицемерии по отношению к России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Запада проявляют "огромное лицемерие" в отношении миграционного кризиса и в том числе в заявлениях о России. Как подчеркнул политик, большие страны "могут позволить себе" говорить одно, а делать другое.

Министр подчеркнул, что Венгрия небольшая страна и всегда держит своё слово.

"Это огромное лицемерие, поскольку происходит следующее: большие страны — большие и сильные страны — могут позволить себе говорить иначе, чем поступать. Маленькие страны не могут себе этого позволить", — сказал Сийярто в беседе с RT.

Как отметил министр, западные страны постоянно критикуют Россию, но при этом продолжают "вести с ней дела". То же самое касается и Китая, подчеркнул глава МИД Венгрии.

Политик заявил, что никто не хочет войны между российской стороной и НАТО и для того, чтобы конфликт не разгорелся ещё больше, необходимо сделать всё возможное.

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