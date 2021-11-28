В Киеве пожилой мужчина, во время мероприятия посвящённому ко Дню памяти жертв Голодомора, взял с мемориала обложенного цветами и свечами кусок хлеба и съел. Как отмечают очевидцы, всё это произошло на глазах чиновников, которые соревновались в "красноречии".
Видео с голодным пенсионером попало в сеть.
На кадрах видно, что мужчина пробирается сквозь множество зажжённых свечей и возложенных букетов. Забирает с памятника яблоко и отламывает краюшку хлеба, который сразу же съедает, передаёт украинский Telegram-канал "Столица".
По данным очевидцев, в этот момент рядом с бедным мужчиной находился народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который просто проигнорировал происходящее.
Ранее депутаты Незалежной заявляли о том, что Украине грозит "голодная смерть" из-за нехватки топлива и кризиса в стране. Парламентарии тогда подчеркнули, что при дальнейшей политике Владимира Зеленского страна должна готовиться к "холоду, голоду, болезням и смерти".
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