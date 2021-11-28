В Киеве пенсионер съел хлеб с мемориала в честь "голодомора" при чиновниках

В Киеве пожилой мужчина, во время мероприятия посвящённому ко Дню памяти жертв Голодомора, взял с мемориала обложенного цветами и свечами кусок хлеба и съел. Как отмечают очевидцы, всё это произошло на глазах чиновников, которые соревновались в "красноречии".

Киеве пенсионер ест хлеб ... с мемориала памяти жертв голодомора

Видео с голодным пенсионером попало в сеть.

На кадрах видно, что мужчина пробирается сквозь множество зажжённых свечей и возложенных букетов. Забирает с памятника яблоко и отламывает краюшку хлеба, который сразу же съедает, передаёт украинский Telegram-канал "Столица".

По данным очевидцев, в этот момент рядом с бедным мужчиной находился народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который просто проигнорировал происходящее.

Ранее депутаты Незалежной заявляли о том, что Украине грозит "голодная смерть" из-за нехватки топлива и кризиса в стране. Парламентарии тогда подчеркнули, что при дальнейшей политике Владимира Зеленского страна должна готовиться к "холоду, голоду, болезням и смерти".