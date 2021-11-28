Швеция обвинила Минск в "потворствовании" наплыву беженцев в ЕС

Депутат парламента Швеции Мадс Нордберг заявил, что трём странам Евросоюза нужна поддержка в борьбе с миграционным кризисом. Как подчеркнул парламентарий, им необходимо "защитить свои границы" от беженцев из Белоруссии.

Нордберг уточнил, что если не принять меры, то Запад ждёт "наплыв" нелегалов.

"Учитывая, что Швеция ещё долгое время не сможет осуществить интеграцию, кажется разумным, чтобы страна как можно скорее внесла свою лепту в защиту границы ЕС с Белоруссией, оказав конкретную поддержку Польше, Латвии и Литве", — цитирует заявление депутата RT.

Как отметил парламентарий, ужесточения санкций против "белорусского режима" недостаточно. Нордберг подчеркнул, что Минск "потворствует" конфликтной ситуации, говорится в обращении депутата на имя главы шведского МИД Анн Линд. Правда, какие конкретно действия предлагает парламентарий, он не озвучил.

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