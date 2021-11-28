Немцев прививали "самопальной" вакциной

Немецкие полицейские выявили незаконный пункт вакцинации рядом с аэропортом Любека. Когда правоохранители поинтересовались, чем прививают граждан, оказалось что компонент не получил ни одного одобрения от Минздрава.

Как отметили представители закона, на момент проверки в импровизированном пункте вакцинации было около 80 человек, но количество желающих поставить прививку увеличивалось.

"Аэропорт Любека принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру, который разработал собственную вакцину против коронавируса", — цитирует сообщение РИА Новости.

Когда полицейские разобрались что к чему, выяснилось, что непонятный компонент поставили уже порядка 50 гражданам. Остальным успели вовремя предупредить. Полиция начала разбирательство по делу о незаконной вакцинации.

Ранее Pravda.Ru писала о скандале в красной зоне ковидгоспиталя, который устроили антипрививочники. Они отказались надевать маски во время "экскурсии" по больнице имени О. М. Филатова.

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