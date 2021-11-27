Меркель уйдёт с поста под панк-рок

Ангела Меркель выбрала музыку, под которую хочет покинуть пост канцлера Германии. Так, для церемонии она выбрала песни певицы Хильдегард Кнеф и панк-рокерши из ГДР Нины Хаген, об этом написал журнал Spiegel.

Уточняется, что церемония пройдет во дворе министерства обороны ФРГ уже в следующий четверг. Во время торжественного мероприятия прозвучат песни Хильдегард Кнеф "Для меня должен пойти дождь из красных роз" (Für mich soll's rote Rosen regnen) и Нины Хаген "Ты забыл цветную плёнку" (Du hast den Farbfilm vergessen). Напомним, что пост Меркель занимала 16 лет.

Ранее официальный представитель "зелёных" в бундестаге по внешней политике Омид Нурипур резко раскритиковал врио канцлера Ангелу Меркель (ХДС) за её телефонный разговор с белорусским президентом Александром Лукашенко.

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