Правительство Южной Кореи планирует рассмотреть возможность обязать непривитых самим платить за своё лечение от коронавируса, сообщило агенство Newsis.
Таким образом, власти хотят повысить уровень вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Сейчас в стране привито порядка 79,4% населения. При этом рост заболеваемости, по мнению правительства, говорит о том, что этого недостаточно.
Ранее в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения заявили, что главными распространителями коронавирусной инфекции являются те, кто не привит от неё. Также в ВОЗ напомнили о необходимости соблюдения мер профилактики и контроля коронавирусной инфекции: ношения масок, дистанцирования, проветривания помещений, а также тестирования.
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