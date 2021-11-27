В Южной Корее хотят обязать непривитых платить за лечение от коронавируса

Правительство Южной Кореи планирует рассмотреть возможность обязать непривитых самим платить за своё лечение от коронавируса, сообщило агенство Newsis.

Таким образом, власти хотят повысить уровень вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Сейчас в стране привито порядка 79,4% населения. При этом рост заболеваемости, по мнению правительства, говорит о том, что этого недостаточно.

Ранее в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения заявили, что главными распространителями коронавирусной инфекции являются те, кто не привит от неё. Также в ВОЗ напомнили о необходимости соблюдения мер профилактики и контроля коронавирусной инфекции: ношения масок, дистанцирования, проветривания помещений, а также тестирования.

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