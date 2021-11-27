В Турции умер российский турист, долгое время пролежавший в больнице

В Турции умер турист из России. Он долгое время находился в больнице, обсуждался вопрос его эвакуации обратно в РФ. По информации СМИ, у него обнаружили коронавирус и госпитализировали.

"К сожалению, он умер", — передаёт агентство РИА Новости слова представителя Генеральное Консульство России в Анталье.

Отмечалось, что жителя Башкирии во время его отдыха в Турции положили в больницу с коронавирусной инфекцией. Медики определили состояние пациента как тяжёлое, у него наблюдалось серьёзное поражение лёгких.

Ранее информационное агентство писало, что у россиянина заканчивается страховка, его планировали вернуть на территорию Российской Федерации.

Pravda.Ru писала, что в одном из турецких отелей обнаружили мёртвым туриста из России. Тело мужчины нашла его спутница. Сообщалось, что он умер в Анталье во время своего небольшого отпуска. Подруга покойного рассказала, что они прилетели в Турцию всего на два дня.

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