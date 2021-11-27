Новый вариант COVID-19 "омикорн" выявили в Чехии

Официальный представитель Минздрава Чехии Даниэл Кэппл заявил, что в республике обнаружили туристку, предположительно заражённую новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон".

Как сообщил министр, гражданка Чехии вернулась в страну из путешествия по Египту. Вместе с этим Кэмппл, слова которого приводит ТАСС, отметил, что в скором времени медицинские специалисты скажут точные результаты проверки на омикрон-вариант.

По информации местных журналистов, заболевшая COVID-19 туристка живёт на севере Чехии в городе Либерец.

Ранее, по предварительной информации, человека с омикроном в организме обнаружили в Германии. Турист вернулся из Южной Африки, рассказал министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе. Политик добавил, что гражданина изолировали, в скором времени врачи точно скажут, заражён ли он недавно возникшим штаммом коронавируса "омикрон".

Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери поделился беспокойством о новом варианте COVID-19.

"Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как "дельта", и таким же опасным, как Эбола", — сказал руководитель организации.

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