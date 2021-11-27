Зеленский поручил рассмотреть ограничения на въезд россиян на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений для въезда россиян в страну. Об этом он информирует в ответе на петицию украинского националиста Сергея Стерненко.

Зеленский дал поручения по данному вопросу премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Ивану Баканову. Они должны провести анализ нынешней ситуации и убедиться, что территория Украины и её население находятся в безопасности.

"Направлена петиция с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда на Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов", — передаёт РИА Новости слова украинского президента.

Ранее Зеленский рассказал о своих главных ошибках за то время, что он занимает пост президента Украины. Он заявил, что в отношениях с Россией ему следовало показывать больше силы и идти на риск. Украинский лидер дал понять, что намерен это исправить.

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