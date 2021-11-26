Журналистка попала в больницу после инцидента с охраной Зеленского

Журналистка телеканала "Прямой" Анна Дзьоба была госпитализирована после того, как её сбили с ног охранники президента Украины Владимира Зеленского.

Инцидент произошёл после пресс-конференции Зеленского, посвящённой достижению экватора его президентского срока.

По словам Дзьобы, после завершения мероприятия охранники президента сбили её. Девушка упала сначала на капот автомобиля из президентского кортежа, после чего её сотрудники Управления госохраны (УГО) повалили её на асфальт.

"Даже нас, журналистов, циничных людей, мало что может удивить, но на самом деле, эта атака, которая произошла со стороны вашей охраны, когда человек попал под колеса, потому что его толкнули ради того, что президент свободно покинул этот пресс-марафон не на велосипеде, как мы видим, а на бронированном автомобиле, а в окружении своей охраны, это просто позор", — сказала ведущая в эфире телеканала "Прямой". Её цитирует РИА Новости.

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