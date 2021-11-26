Бельгия стала первой европейской страной, где выявили новый штамм коронавируса

В Бельгии выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса.

Как сообщает "Интерфакс", штамм обнаружили у недавно вернушегося из-за рубежа человека, он заболел 22 ноября.

Отмечается, что Франция усили пограничный контроль с Бельгией.

Ранее члены ВОЗ созвали собрание по причине возникновения нового штамма коронавируса В.1.1.529. Спецпосланник организации Дэвид Набарро заявил, что беспокоиться из-за появления этого варианта уместно, поскольку он, вероятно, способен обходить защиту, которую получают привитые люди.

"Это вызывает тревогу, так как может означать, что нам придётся начинать с начала и иметь дело с новой пандемией", — отметил Набарро.

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