В Бельгии выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса.
Как сообщает "Интерфакс", штамм обнаружили у недавно вернушегося из-за рубежа человека, он заболел 22 ноября.
Отмечается, что Франция усили пограничный контроль с Бельгией.
Ранее члены ВОЗ созвали собрание по причине возникновения нового штамма коронавируса В.1.1.529. Спецпосланник организации Дэвид Набарро заявил, что беспокоиться из-за появления этого варианта уместно, поскольку он, вероятно, способен обходить защиту, которую получают привитые люди.
"Это вызывает тревогу, так как может означать, что нам придётся начинать с начала и иметь дело с новой пандемией", — отметил Набарро.
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Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.