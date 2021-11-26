Зеленский: речи о размещении канадских истребителей на Украине пока не идет

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос о возможности перебазирования из Румании на Украину канадских истребителей CF-18 заявил, что это пока не обсуждается.

"Об этом на сегодня речи нет", — сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что ранее получал заверения от США, Велекобритании, Турции, стран ЕС и Канады о том, что они будут поддерживать Украину в случае эскалации военной ситуации.

Ранее сообщалось, что канадское правительство предлагает передать украинским военным около двух десятков боевых самолетов CF-18A.

McDonnell Douglas CF-18 Hornet — многоцелевой истребитель Канадских королевских военно-воздушных сил, разработанный на базе американского истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet. Производился компанией McDonnell Douglas в 1982-88 годах, всего выпущено 138 самолетов. Во время эксплуатации неоднократно участвовал в боевых операциях: война в Персидском заливе, бомбардировки Югославии и международная военная операция в Ливии.

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