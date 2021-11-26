Зеленский назвал виновников потери Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко "потерял Донбасс", а бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов - Крым.

"Господин Турчинов — один из тех людей, которые потеряли Крым. А господин Порошенко — один из тех, кто потерял Донбасс. Вот и всё. Это мое мнение и уверен, мнение большинства украинцев", — сказал Зеленский на пресс-конференции, текстовую трансляцию которой ведёт СТРАНА.UA.

По словам Зеленского, он прилагает все усилия, чтобы закончить войну в Донбассе.

Ранее президент Украины сообщил, что ему доложили о готовящемся государственном перевороте, к которому причастен Ахметов. Однако предпринимателя "втягивают в это" недружелюбно настроенные представители Украины и РФ, считает лидер страны. Он отметил, что не верит в возможность госпереворота, который запланирован на 1 декабря, и участие в нём Ахметова. Если переворот всё же произойдёт, то он не намерен бежать из страны, как экс-президент Виктор Янукович, подчеркнул Зеленский.

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