Белорусского режиссёра Сикору объявили в розыск за оскорбление Лукашенко

Белорусский Следственный комитет объявил в международный розыск экс-актёра местных театров и режиссёра Вячеслава Сикору. По данным правоохранителей, он провоцировал социальные конфликты, а также оскорблял президента Александра Лукашенко.

Как заявила представитель СК Татьяна Старосотникова, 48-летний Сикора с августа прошлого года, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, выкладывал в Сети ролики, которыми возбуждал ненависть к людям определённой социальной принадлежности. Вместе с этим обвиняемый грубо отзывался о власти и силовиках, призывал не слушать их.

"По ходатайству следователей прокурором в отношении могилевчанина санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако мужчина скрылся от органов уголовного преследования до возбуждения уголовного дела и в настоящее время объявлен в международный розыск", — написала Старосотникова на официальном сайте СК Белоруссии.

Сикора — бывший продюсер группы "Тяни-Толкай", сценарист и театральный актёр. Он вёл стримы протестных акций в Белоруссии. Тогда на него завели шесть административных дел, из-за чего он решил покинуть страну и жить на Украине.

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