В ЕП переживают, что поляки "спустят" деньги ЕС на стену у границ с Белоруссией

Из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе Польша может начать строить стену, на деньги выделенные Евросоюзом, заявил депутат Европарламента от Италии Пьерфранческо Майорино.

Как подчеркнул депутат, в ведомстве обеспокоены такими планами поляков. К тому же финансовую помощь Евросоюз выделил им совсем на другие цели.

"Польша, которая получает от ЕС €114,5 млн на охрану государственных границ, объявила, что в декабре начнёт строительство стены на границе с Белоруссией", — цитирует Майорино RT.

Кроме этого, депутат подчеркнул, что с соблюдением прав человека на границе "туго". Польские власти дают команды, а военные применяют к беженцам насилие и даже "травят" слезоточивым газом.

"Как Еврокомиссия намерена обеспечить соблюдение прав человека в отношении мигрантов и недопущение применения к ним насилия?" — возмутилась депутат.

Майорино также обратился к Еврокомиссии с вопросом о гарантиях расходования средств, которые были выделены польским властям. Он подчеркнул, что необходимо контролировать действия Польши и не позволить финансировать строительство пограничной стены за счёт ЕС.

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