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Учёные обнаружили древнейшее в Евразии украшение

Мир

Ученые провели радиоуглеродный анализ и выяснили, что подвеска из кости мамонта, найденная в пещере в Польше, была изготовлена 41 500 лет назад. В настоящее время это самое древнее украшение, созданное человеком на территории Евразии.

Учёные обнаружили древнейшее в Евразии украшение

Homo sapiens начали расселяться по Европе примерно 42 тысячи лет назад. К этому времени относятся самые ранние археологические находки, которые, в основном, представляют собой артефакты из кости мамонта, на которую нанесены штрихи или геометрические мотивы. Однако большая часть этих изделий не относилась к украшениям.

Учёные из университетов Германии, Италии и Польши доказали в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, что обнаруженный в польской пещере Стайня овальный предмет из кости мамонта является самым древним в Евразии личным украшением, сделанным первыми представителями Homo sapiens на континенте

По словам одного из авторов исследования, найденное украшение, толщина которого составляет всего 3,7 миллиметра, свидетельствует о большом творческом потенциале и развитых ручных навыках Homo sapiens. На кулон нанесены более 50 точек, которые могут обозначать количество убитых животных, отмечают эксперты.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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