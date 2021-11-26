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BaltNews: президенту Литвы грозит импичмент от консерваторов

Мир

Президент Литвы Гитанас Науседа сделал две ошибки, которые могут "аукнуться" ему импичментом, потому что его политические противники в правительстве — члены партии консерваторов — давно ждали удобного момента, чтобы нанести удар.

BaltNews: президенту Литвы грозит импичмент от консерваторов

Напомним, отношения главы государства с оппозиционной ему партией "Союз Отечества — Христианские демократы" натянуты до предела с тех пор, как СО-ХДЛ "взяла" большинство в парламенте Литвы.

Издание BaltNews констатирует: воюющие стороны начали окапываться.

Ошибка №1

Науседа упрекнул главу Минздрава Арунаса Дулькиса в бездействии. Более того, заявил, что правительство этой весной "сознательно саботировало вакцинацию", чтобы помешать планам президента по формированию коллективного иммунитета.

Политические противники этого "не пропустили": экс-министр министр обороны (2008-2012) Раса Юкнявичене, которая теперь "трудится" в Европарламенте, обвинила литовского лидера в "склонности к дешёвому популизму", благодаря которому он якобы "заработал себе авторитет в маргинальной среде антиваксеров". А "попутно" раскритиковала Науседу по другим горячим вопросам внутренней и европейской повестки:

  • борьбе против коронавируса,
  • кризису нелегальных мигрантов,
  • охлаждению интереса к Стамбульской конвенции,
  • "зажиманию" закона об однополом партнёрстве и, как следствие, в неуважении к правам людей.

"Президент из оранжереи пришёл в политику и пока не понял, как работают её тайные пружины. Он плохо думает о людях, занятых выполнением тяжёлой работы, демонстрируя стране образцы постсоветского мышления. Второй срок — вот его цель. Заботы сегодняшнего дня перестали занимать голову национального лидера ", — заявила Юкнявичене.

Ошибка №2

Позиция Гитанаса Науседы по отношению к кризису мигрантов на польско-белорусской границе. Он поддержал и. о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая ни с кем в Брюсселе не посоветовавшись, позвонила Лукашенко.

"Ангела Меркель сделала то, что может помочь разрешить кризис. О гуманитарных проблемах нужно говорить не только с Польшей, Литвой и другими странами ЕС, но и с Белоруссией", — заявил президент Литвы в эфире радиостанции BBC.

И сразу после этого другой высокопоставленный литовский консерватор, заседающий в ЕП, Андрюс Кубилюс обвинил Науседу в том, что он единолично принял решение по позиции страны по отношению к "этому кризису", то есть повёл себя "как диктатор", предпочитающий "отводить глаза вместо того, чтобы решать проблему".

"Никогда раньше никто из президентов не позволял себе подобных вольностей по отношению к депутатам Сейма и членам правительства. Литва идёт по ошибочному пути", — заключил Кубилюс, что эксперты расценили как намёк СО-ХДЛ к решительным действиям — импичменту президента.

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Есть ли в Литве мигрантский кризис
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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