Президент Польши: провокации на границе могут привести к открытию огня

Президент Польши Анджей Дуда обеспокоен ситуацией с мигрантами, обострившейся на польско-белорусской границе. Он заявил, что белорусские силовики или мигранты могут открыть огонь.

"Мы воспринимаем эту ситуацию как провокации, которые по нашим опасениям могут привести даже к эскалации насилия через открытие огня с белорусской стороны — мигрантами или белорусскими силами", — передаёт РИА Новости слова польского лидера.

Он обратил внимание, что нелегалы выбрали новую тактику. Теперь они штурмую границу преимущественно ночью, разделяясь на группы. Дуда рассказал, что мигранты вооружены опасными предметами: ножами, палками, ломами и даже слезоточивым газом. Не вызывает сомнений, что снабжают беженцев белорусские службы, резюмировал он.

Ранее пограничная стража Польши сообщила о том, что в среду, 24 ноября, около 230 мигрантам удалось прорваться на территорию страны, их задержали и вернули на белорусскую сторону.

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