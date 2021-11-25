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В ДНР более 350 человек пропали без вести с 2014 года

Мир

В Донецкой народной республике начиная с 2014 года в результате вооружённого конфликта погибшими числятся более 5 тысяч человек.

В ДНР более 350 человек пропали без вести с 2014 года

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в четверг, 25 ноября, сообщила, что более 350 человек на сегодняшний день считаются пропавшими без вести. По её словам, необходимо чтобы цифры жертв были озвучены.

"Сейчас число погибших — уже более 5 тысяч человек, в их числе — 91 несовершеннолетний ребёнок", — сказала Морозова на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

С 2014 года на территории самопровозглашённой республики эксгумации подлежали тела свыше 150 человек. Личности 44 человек были установлены при помощи молекулярно-генетического исследования.

На то, что многие погибшие были мирным населением, указывает тот факт, что люди были захоронены в гражданской одежде и их тела имели признаки насильственной смерти, а также повреждения, которые были нанесены в ходе боевых действий.

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Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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