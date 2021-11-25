Болкунец ответил Лукашенко на обвинения в дестабилизации Белоруссии

План по дестабилизации Белоруссии готовит не оппозиция, а Александр Лукашенко, считает политолог Дмитрий Болкунец.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция приготовила новый план по дестабилизации страны. Детали он не раскрыл, пообещав это сделать в ближайшее время.

"Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь", — приводит слова Лукашенко издание "СБ.Беларусь сегодня". "Они уже готовятся сломать конституцию и, если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси. История ничему не учит", — подчеркнул глава государства.

В комментарии для Pravda. Ru, белорусский оппозиционный политолог Дмитрий Болкунец отметил, что планы по дестабилизации страны есть не у оппозиции, а у Лукашенко.

"И в августе прошлого года такой план был реализован после фальсификаций на выборах, когда на улицы вышли сотни тысяч граждан", — указал Дмитрий Болкунец.

По его словам, новая дестабилизация Лукашенко намечена на начало февраля, когда будет проведён референдум, "как он об этом заявляет".

"Это не будет честно и прозрачно, потому что, во-первых, он только свою Конституцию предлагает. Никакие альтернативные точки зрения туда не попадают. И, во вторых, наблюдателям доступ обеспечен не будет. Этот референдум не решает вопрос политического кризиса. В рамках референдума Лукашенко хочет сделать в Белоруссии монархию и стать королем Белоруссии. Вот это его план по дестабилизации обстановки в Белоруссии", — сказал Дмитрий Болкунец.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80 % голосов, прошли массовые протестные акции. Против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

Лидеры протестного движения бежали на Запад, где пытаются вести альтернативную политику и добиваются широких санкций против Лукашенко, который там не признан легитимным президентом.

Минск не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

На февраль намечен референдум по поправкам к Конституции, которые пока не вынесены на обсуждение народа. Президент Белоруссии неоднократно заявлял, что не держится на президентское кресло.

Президент РФ Владимир Путин недавно посоветовал своему белорусскому коллеге наладить диалог с оппозицией.