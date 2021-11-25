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В МИД Украины назвали дезинформацией сообщения РФ о наступлении ВСУ в Донбассе

Мир

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко опроверг заявления МИД РФ о наступлении ВСУ в Донбассе. Также политик объяснил, почему российские власти распространяют фейки.

В МИД Украины назвали дезинформацией сообщения РФ о наступлении ВСУ в Донбассе

По словам Николенко, Москва создаёт "информационное прикрытие", поскольку пытается скрыть собственно созданную напряжённость в неподконтрольном регионе и рядом с границей Украины. На самом деле в ОБСЕ не фиксировали наступательные действия Киева, подобные утверждения — дискредитация деятельности организации, подчеркнул пресс-секретарь МИД.

"Повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта", — заявил Николенко в интервью новостному порталу УНИАН.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинские армия наступает в населённых пунктах Гранитное и Старомарьевка. Как сказала дипломат, в Киеве чувствуют безнаказанность и хотят решить проблемы силовым путём, из-за чего обостряется обстановка на территории Донбасса.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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