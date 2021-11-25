Спецслужбы Польши заподозрили в шпионаже в пользу РФ 66-летнего пенсионера

Польские спецслужбы задержали пожилого гражданина страны. По предварительной информации, шпион-пенсионер передавал российской разведке секретные сведения.

Как заявили правоохранители, Радослава задержали 21 ноября, поскольку тот мог работать вместе с Марчиным, которого ранее обвинили в аналогичных преступлениях. Он признался в шпионаже, в то время как предполагаемый сообщник заявил о своей невиновности. Если преступления Радослава докажут, он получит 10 лет тюремного заключения за вред республике.

"Собранные доказательства и процессуальные действия, проведённые в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России", — заявил пресс-секретарь руководителя спецслужб Польши Станислава Жарына для Польского агентства печати.

Ранее 21 ноября в Турции по подозрению в предоставлении секретной информации задержали четверых граждан России, уроженца Узбекистана и выходца из Украины. Предполагаемые преступники находятся под арестом. Они могут получить от 15 до 20 лет лишения свободы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.