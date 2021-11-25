Ситуация с безопасностью на линии соприкосновения в Донбассе является крайне нестабильной, заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Микко Киннунен.
"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения крайне нестабильна", — цитирует спецпредставителя ТАСС.
По словам Киннунена, миссией ОБСЕ фиксируются случаи повреждения жилья и инфраструктуры тяжёлым вооружением с обеих сторон от линии соприкосновения.
"В среднем количество нарушений режима прекращения огня в день превышает аналогичный показатель до вступления в силу мер по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года", — заявил представитель ОБСЕ.
Он отметил, что в течение лишь одних суток, 23 ноября, миссией ОБСЕ было зафиксировано 748 нарушений режима прекращения огня в Донбассе.
Киннунен подчеркнул, что ситуация с безопасностью линии соприкосновения в Донбассе усложнила жизнь местного населения, а также работу миссии ОБСЕ.
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