В Израиль теперь можно попасть со справкой об антителах

Правительство Израиля разрешило туристам предъявлять тест на антитела вместо ПЦР-теста. Его нужно будет сделать за 24 часа до полёта.

Как сообщает ТАСС, такое решение приняла правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом.

"Теперь въезжающим можно сдавать антиген-тест за 24 часа до вылета в качестве альтернативы нынешним требованиям. Сейчас необходимо сдать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия в Израиль", — говорится в указе.

Главное условие — тест должен быть сделан в сертифицированной лаборатории. Турист также должен сдать ПЦР-тест в аэропорту Бен-Гурион.

Ранее Pravda. Ru сообщала, что политики в Израиле укрылись в бункере в ходе учений по опасной вспышке COVID-19.

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