Польша обвинила Москву в использовании СП-2 в роли "политического козыря"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Загребе заявил, что всё больше стран Евросоюза попадут в "зависимость" в случае запуска "Северного потока-2". Как подчеркнул премьер, Москва использует газопровод как "политический козырь".

Моравецкий заверил, что из-за высоких цен на голубое топливо Европа находится под давлением российских властей.

"Часть ЕС уже сильно зависит от российских энергоносителей, и, если трубопровод начнёт работать, можно сделать вывод, что мы станем ещё более зависимыми", — цитирует премьера издание Euractiv.

Моравецкий заверил что, по его мнению, кроме других участниц Евросоюза, Россия давит "усиленно" и на Польшу. Зачем — политик не уточнил.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление польского премьер-министра о виновности "Газпрома" во всех "энергетических бедах" Европы. Моравецкий возложил ответственность за газовый кризис на российскую компанию и подчеркнул, что обсудит эту тему с Ангелой Меркель во время ближайшего визита в Германию.

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