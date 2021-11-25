Республиканцы "зарубили" назначение уроженки СССР в Минфин США: идеи коммунизма

Сауле Омарова из-за её "воспитания" и возможному лояльному отношению к "идеям коммунизма" не может занять пост в Минфине США, заявили представители республиканской партии. Впрочем, в этом вопросе их поддержала и часть демократов.

Проблема оказалась в том, что Омарова родилась в СССР, ныне в казахстанском городе Уральске и окончила МГУ. Несмотря на критику политиков, кандидатуру Омаровой всё же поддерживает Белый дом.

"Сауле Омарова в высшей степени подходит для этой должности. С момента её выдвижения с ней несправедливо обращались с неприемлемой травлей со стороны республиканцев, как будто сейчас эпоха Маккарти", — цитирует Axios чиновников из администрации президента.

Ряд демократов в банковском комитете верхней палаты Конгресса и вовсе "зарубили" кандидатуру Омаровой и жёстко отказались выступить за утверждение её на эту должность.

Ранее Джо Байден публично заставил Сауле Омарову отречься от комсомола. Чтобы вступить на должность главы Управления финансового контроля США, женщина навсегда "должна покончить" с коммунистическим прошлым, подчеркнул лидер нации.

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