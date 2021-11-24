В МФТИ прокомментировали санкции США против вуза

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов прокомментировал санкции США против вуза. В учебном заведении очень удивлены такому решению американских властей.

"Мы очень надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами", — цитирует ректора ТАСС.

Кроме того, Ливанов добавил, что у МФТИ есть заказчики их фундаментальных исследований и прикладных разработок, в которых заинтересованы коммерческие и государственные компании во всём мире.

Ранее Минторг США ввёл экспортные ограничения против Московского физико-технического института (МФТИ). Так, в отношении МФТИ будет действовать "презумпция отказа" в заявках на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности.

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