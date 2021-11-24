Премьер Швеции ушла в отставку в день своего назначения

Премьер-министр Швеции и член Социал-демократической партии Магдалена Андерссон подала в отставку, пробыв на должности буквально несколько часов.

"Это случилось из-за того, что шведский риксдаг не поддержал проект бюджета, предложенный правительством, а выбрал голосованием бюджет оппозиции", — рассказали в эфире Radio Sweden.

Ранее спустя сутки после назначения главу Минобороны Украины обвинили во лжи. Напомним, что 4 октября Верховная рада приняла решение назначить министром обороны Украины Алексея Резникова, юриста, бывшего вице-премьера и экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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