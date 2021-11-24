Британский журналист заявил, что Лукашенко раздражается при словах о Путине

Британский журналист "Би-би-си" Стив Розенберг рассказал, как президент Белоруссии Александр Лукашенко реагирует на слова о российском лидере Владимире Путине.

"Когда я задавал вопросы про Путина, он раздражался. Тема отношений с Россией для него явно довольно щепетильная", — сказал Розенберг в эфире "Эхо Москвы".

Также журналист отметил, что Лукашенко довольно долго и развернуто говорил о миграционном кризисе, но его ответы про Путина были весьма лаконичными. К тому же, Розенберг добавил, что настроение Лукашенко часто менялось во время беседы — иногда он отвечал резко, а в какие-то моменты переходил на "вы".

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не стремится к противостоянию с другими странами в связи с миграционным кризисом на границе. По его словам, белорусские силовики не перебрасывали мигрантов на территорию Польши и не собираются этого делать

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