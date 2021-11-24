В Белоруссии заявили, что ни у кого из мигрантов нет COVID-19

Председатель постоянной комиссии верхней палаты парламента Белоруссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович заявил, что ни у кого из мигрантов в Брузгах на границе с Польшей не выявили новую коронавирусную инфекцию.

"Во-первых, кто попадает в больницу, всех пациентов в обязательном порядке тестируем. И по желанию тестируем журналистов, которые, отработав смену, уезжают на отдых", — цитирует политика РИА Новости.

Ранее Украина на границе с Белоруссией начала проводить специальную операцию "Полесье", которая предполагает усиление охраны и защиты границы. Власти занялись укреплением пограничной территории, чтобы не допустить прорыва мигрантов, которые могут прийти с белорусской стороны.

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