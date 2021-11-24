EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Роскосмос успешно запустил к МКС новый стыковочный модуль
Грызлов заявил о переходе Украиной "всех границ"
Группа "Земляне" одержала победу в номинации "Возрождение года"
Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в транспорте 16 декабря
В МФТИ прокомментировали санкции США против вуза
Экс-губернатору Фургалу предъявили новые обвинения
Премьер Швеции ушла в отставку в день своего назначения
Гузеева объяснила свои скандальные заявления о Гаркалине
Количество больных COVID-19 в Петербурге продолжает расти

В американском Колорадо отменили "сексуальных преступников"

Мир

Дискуссия, разгоревшаяся в российском обществе по поводу того, указывать в СМИ национальность преступника или не надо, разгоревшаяся с подачи главы Чечни Рамзана Кадырова, потеряет значительную часть своего накала, если сравнить повод с тем, что происходит в американском штате Колорадо.

В американском Колорадо отменили "сексуальных преступников"

Там, как рассказала газета "Денвер Пост", люди спорили о том, можно ли использовать термин "сексуальный преступник", который "негативно влияет на процесс реабилитации людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности".

После продолжительных дискуссий, завершившихся голосованием в Совете по борьбе с сексуальными преступлениями Управления юстиции штата Колорадо, было решено, что "сексуальных преступников в штате больше нет". Теперь они "взрослые, совершающие сексуальные преступления”.

Адвокаты жертв, психотерапевты и прокуроры, настаивавшие на том, что преступник "должен жить с клеймом", оказались в меньшинстве.

И, что важно именно для США, речь не идёт о цвете кожи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Роскосмос успешно запустил к МКС новый стыковочный модуль
Foreign Policy: Байден хочет не допустить санкций против "Северного потока-2"
В Британии вакцинированные от COVID умирают в 2 раза чаще невакцинированных
Грызлов заявил о переходе Украиной "всех границ"
Олаф Шольц строит грандиозные планы после объявления о создании коалиции
Группа "Земляне" одержала победу в номинации "Возрождение года"
Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в транспорте 16 декабря
В МФТИ прокомментировали санкции США против вуза
Азия из окна поезда: какой маршрут выбрать туристу
Экс-губернатору Фургалу предъявили новые обвинения
Популярное
Здоровье
Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал антиваксеров прекратить пустые рассуждения о прививках в социальных сетях.

Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Мир. Новости мира
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Общество
Кучера ответил на призыв врачей посетить ковидные отделения
Шоу-бизнес
Галкин показал, чем кормит детей перед школой: "Ой, как у нас тут аппетитно"
Дмитрий Соколов Высокую парижскую моду создали русские аристократы Дмитрий Соколов Ирина Шлионская В России создали первого четвероногого робота и "черепаху" для разгона толпы Ирина Шлионская Усам Оздемиров Мирный атом должен стать стороной "зелёного квадрата" Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Пушков предложил польским политикам "оставить при себе" готовность общаться с РФ
Мир. Новости мира
Мигранты вновь попытались силой прорвать границу с Польшей
Правительство Германии поставило условия снятия санкций с России
Мир. Новости мира
Правительство Германии поставило условия снятия санкций с России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников