В американском Колорадо отменили "сексуальных преступников"

Дискуссия, разгоревшаяся в российском обществе по поводу того, указывать в СМИ национальность преступника или не надо, разгоревшаяся с подачи главы Чечни Рамзана Кадырова, потеряет значительную часть своего накала, если сравнить повод с тем, что происходит в американском штате Колорадо.

Там, как рассказала газета "Денвер Пост", люди спорили о том, можно ли использовать термин "сексуальный преступник", который "негативно влияет на процесс реабилитации людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности".

После продолжительных дискуссий, завершившихся голосованием в Совете по борьбе с сексуальными преступлениями Управления юстиции штата Колорадо, было решено, что "сексуальных преступников в штате больше нет". Теперь они "взрослые, совершающие сексуальные преступления”.

Адвокаты жертв, психотерапевты и прокуроры, настаивавшие на том, что преступник "должен жить с клеймом", оказались в меньшинстве.

И, что важно именно для США, речь не идёт о цвете кожи.