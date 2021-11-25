Экс-главред The New Republic: демократы угробили президенство Байдена

Американский политэксперт и писатель Джонатан Чайт считает, что президентство Байдена "на грани провала" и, если бы выборы состоялись этой осенью, он проиграл бы Дональду Трампу.

Своим видением ситуации на политической сцене США Чайт поделился в статье, опубликованной в журнале Intelligencer.

По словам эксперта, особой вины самого Байдена в происходящем нет, «он оказался в ловушке между хорошо финансируемым левым крылом, которое отравило имидж партии, которая теперь воспринимается избирателями не иначе, как слугой для бизнес-элиты".

"Партия Байдена не столько отклонилась слишком влево или слишком вправо, сколько просто распалась, - пишет Чайт. – А сам президент похож на пациента, умирающего от какой-то недиагностируемой болезни. И всё потому, что одобрение Байдена избирателями из рабочего класса, которые обычно голосуют за демократов, страдает от того, что крайне левые его партии пытаются занять непопулярные позиции по вопросам преступности, иммиграции и расы. Между тем, умеренные демократы, такие как сенатор. Джо Манчин из Западной Вирджинии и Кирстен Синема из Аризоны блокируют основные элементы многомиллиардных пакетов Байдена."

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